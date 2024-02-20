Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde Fevkani Köprüsü ve Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım imar yolları üzerinden sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde taş düşmelerine karşı koruma sistemi yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83, Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.