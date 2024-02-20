Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Seydikemer, Zonguldak, Anamur, Iğdır, Karakurt, Piraziz-Giresun-Tirebolu gibi birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Samsun-Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde Fevkani Köprüsü ve Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım imar yolları üzerinden sağlanıyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde taş düşmelerine karşı koruma sistemi yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83, Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.