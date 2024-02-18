Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Denizli-Kale-Muğla yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy, Aydıncık-Silifke, Fethiye-Seydikemer-Kaş, Bingöl-Karlıova ve diğer bazı yollarda da yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Denizli-Kale- Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası), Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde, Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akçakoca-Karasu yolunun 27. kilometresinde 150 metrelik kesim, çökme nedeniyle kapatıldı. Bu sebeple ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.