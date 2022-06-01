Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünelde yapılacak aydınlatma, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle 3 Haziran'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerindeki Çanakkale viyadüğünde derz yapım ve onarım çalışması sebebiyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı ters istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı-Büyükçekmece yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece ve Subaşı yönlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer taraftan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Gölpazarı-Taraklı yolunun 5-7. kilometrelerinde gölet inşaatı dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30, Yusufeli-Olur yolunun 1-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.