SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Saimbeyli-Feke- Kozan yolunun 58-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikametinde sağ şeritte meydana gelen oturma dolayısıyla ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Adıyaman-Kahta yolunun (Feribot İskelesi mevkisi) 53-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.