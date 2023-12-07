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Kar ve tipiden kapanan Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

7 Aralık 2023 20:31 Son Güncelleme: 20:32 Abone Ol

Van'ın yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı. Doğu Anadolu Bölgesini etki altına alan kar yağışı ve tipi Van'ın yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde Van-Bahçesaray karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ile birlikte çığ riskine karşı tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Dün kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatılan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları sürüyor.