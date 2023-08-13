Kamyonetin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Karaman'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ şeridinde ilerlerken biranda sol şeride geçen 17 yaşındaki S.E.T'nin kullandığı elektrikli bisiklete arkadan gelmekte olan T.A yönetimindeki 70 EV 283 plakalı kamyonet çarptı. Kaza anı ise yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü S.E.T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.A, polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN