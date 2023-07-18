Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet takla attı ve 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet takla attı: 4 yaralı

VAN Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş yolu üzerindeki Tuşba asfalt şantiyesi karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AND 272 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.