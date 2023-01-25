Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Taha E. idaresindeki 46 KC 846 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 46 AEM 938 plakalı otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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