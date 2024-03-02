Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde ise depremde hasar gören iş merkezinin kontrollü olarak yıkımına başlandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören iş merkezinin, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşınıyor.