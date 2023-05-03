Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem sonrasında bir de 4.1'lik deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem sonrasında bir de 4.1'lik deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere Osmaniye Adana, Sivas'ta da hissedildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.

Öteyandan 5.0'lık depremden 6 dakika sonra yine Göksun merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.