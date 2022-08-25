Kahramanmaraş haberleri | Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret Güncel Haberler Kahramanmaraş haberine göre Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti. Doğan, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü. AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Doğan, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. AA muhabiri İzzet Mazı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Doğan'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Ahmet Doğan Güncel Haberler

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