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Kahramanmaraş depremi davası devam ediyor

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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok'ta 103 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müştekilerin ifadeleri ve sanıkların savunmaları yer aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok'ta 103 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet D. ve Atilla Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanık Mehmet Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede heyeti duruşmada, D Blok'ta hayatını kaybeden ve kimlikleri ile yakınları sonradan belirlenen 4 kişiyle ilgili olarak hazırlanan ek iddianameyi kabul ederek, dosyayla birleştirdi.

Duruşmada söz alan müşteki Tuğçe Kalmış, tedavisi nedeniyle ilk duruşmaya katılamadığını belirterek, annesi Havva, erkek kardeşi Muhammed Tuğra ve kız kardeşi Tuana Kalmış'ı kaybettiğini, kendisinin de enkazdan 3 gün sonra çıkarıldığını ve sağ bacağını yitirdiğini aktardı.

Enkazdan çıktıktan sonra 1 yıl daha tedavisinin devam ettiğini hatırlatan Kalmış, "Depremde annem ve kardeşlerimi kaybettim. Kız kardeşimin cenazesini halen bulamadık. İlk depremde bina kağıt gibi çöktü. Binanın yapımında dahil olan herkesten şikayetçiyim." diye konuştu.

"Demir için ek ödeme yaptık ama yıkılan apartmanda demir yokmuş"

Müştekilerden Gülseren Aksu, depremde yıkılan D Blok'ta eşi Murat Aksu ile 3 çocuğunu kaybettiğini dile getirdi.

Aksu, "Bütün ailemi kaybettiğim apartman dairesini satın almak için topraktan girdik. Bina yapımına başlandığında 1999'da meydana gelen deprem nedeniyle bizlerden daha fazla demir döşenmesi için ek ödeme alındı ama yıkılan apartmanda demir yoktu." ifadelerini kullandı.

"11 davam var bundan dolayı bende unutkanlık başladı ve dengem bozuldu"

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, 1 günde birden fazla mahkemesi olduğunu, artık hangi davada olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok'un kooperatif yasasına göre inşa edildiğini savunan Tepebaşı, şu ifadelere yer verdi:

"D Blok'un yapımına 1999 yılında başlandı ve bina bitene kadar belediye burayı denetledi. Ben sadece kooperatifin yöneticisiyim. İnşaat yapım ruhsatında da yapı sahibi bölümünde kooperatif adı geçmekte ve müteahhitlik bölümü boş bırakılmıştır. Depremde yıkılan bina için hazırlanan iddianameleri kabul etmiyorum. Kahramanmaraş deprem bölgesi ve devletimiz öngörerek deprem yönetmeliği hazırladı, belediyemiz de burada 11 kata kadar ruhsat verdi. İnşaat projelerimiz o tarihte verilen deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Benim müteahhit olarak sorumluluğum yoktur. Şu anda 11 davam var ve hepsi de aynı kapsamda. Bundan dolayı bende unutkanlık başladı ve dengem bozuldu. Doktor tarafından psikosomatik bozukluk tanısı kondu. Sağlığım her geçen gün bozulmakta. Beraatımı talep ediyorum."

Başka bir dosyadan tutuklu Ahmet D. ve Atilla Ö. de suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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