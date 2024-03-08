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KADEM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Taşbaşı, kadının onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalıştıklarını belirtti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşbaşı, mesajında, KADEM'in kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana kadının onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalıştığını belirtti.

Deprem, savaş, göç gibi olağanüstü durumlarda kıtlık, açlık, kuraklık, yoksulluk, hastalık gibi zorluklar karşısında hayatın yükünü en fazla kadınların omuzladığını dile getiren Taşbaşı, engelli çocuğu olan, evde bakıma muhtaç yaşlısı bulunan, kıtlık, yoksulluk demeden çocuklarını doyuran, en ağır şartlarda çalışan kadınların hayat mücadelesinin önemini belirtti.

"Dünyanın yükünü taşıyan kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesini kullanan Taşbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en zor şartlarda bile yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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