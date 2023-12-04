Kaçak Kum ve Çakıl İşletmesi Tarımsal Sulama Sistemini Bozdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Bıçkıcı Deresi'nden izinsiz kum ve çakıl alarak işletip, satan firmanın verdiği zararın belirlenmesi amacıyla hazırlanan raporda, kaçak yollarla alınan kum nedeniyle ilçedeki 9 mahallenin tarımsal sulama sisteminin bozulduğu belirtildi. Raporda ayrıca, işletmenin faaliyetlerine acilen son verilmesi gerektiği bildirildi.

Gazipaşa'da tarımsal sulama için de kullanılan Bıçkıcı Deresi'nden 2015 yılından bu yana izinsiz alıp işlediği kum ve çakılı satan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y. hakkında Antalya Valiliği'ne ve ilgili kurumlara yapılan şikayet sonrası inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Bıçkıcı Deresi'nden kaçak malzeme alımı neticesinde dere yatağının doğal yapısının bozulduğu, iri boyutlu malzemenin düzensiz biçimde dereden alınması sonucu mil boyutunda malzeme yüzeyleme verdiği görüldü.

2015-2022 yılları arasında şikayete konu olayı defalarca gerçekleştirdiği belirlenen A.R.Y.'ye 16 kez idari para cezası verildi. Toplamda 8 milyon 265 bin 826 lira 35 kuruşluk cezayı ödemeyen A.R.Y., eylemlerini gerçekleştirmeye devam etti. A.R.Y.'ye toplamda 143 bin 612 lira 30 kuruşluk 34 para cezası daha verildi. A.R.Y.'nin Bıçkıcı Deresi'ne verdiği zarar ise Antalya Valiliği Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün raporuyla ortaya konuldu.

8,5 MİLYON LİRALIK CEZASINI ÖDEMEDİ

Raporda, A.R.Y.'nin farklı tarihlerde izinsiz ve kaçak yollarla Bıçkıcı Deresi'nden toplamda 352 bin 172 ton kum ve çakıl aldığı, buna karşılık verilen yaklaşık 8,5 milyon liralık para cezasını da ödemediği yer aldı. Antalya Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü A.R.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yeni bir rapor daha hazırlandı. Raporda kamyon ve iş makineleri vasıtasıyla kaçak yollarla kum ve çakıl alındığının tespit edildiğine vurgu yapıldı. Dere yatağının topografyasının tamamen değiştiğinin de belirtildiği raporda, bölgede bakanlığın sürdürdüğü projenin de zarar göreceğine bildirilip, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge müdürlüğümüz kontrolünde yapımına devam edilen Antalya Gazipaşa Sulaması İkmal İnşaatı Yapım İşi kapsamında dere yatağından geçiş noktasında proje kapsamında yapılan işe sulamaya boru hattına zarar verildiği görülmüştür. Dere yatağından malzeme alınmasıyla yatak talveg kotlarında yaşanan değişimler ile boru hattının altının oyulması ve olası taşkınlarda isale hattının tamamen tahrip olması kaçınılmazdır."

'9 MAHALLENİN SUYU KESİLEBİLİR, İŞLETME KAPATILSIN'

Dere yatağından alınan malzeme nedeniyle 9 mahallenin sulama sisteminin bozulduğu tespit edildi. A.R.Y.'nin firması olan ve dere yatağından alınan malzemenin işlenerek de satıldığı tesisin acilen faaliyetlerine son verilmesi gerektiğinin yer aldığı raporda, "Gazipaşa sulamasına ait projede Beyobası Mahallesi dahil olmak üzere toplam dokuz mahallenin 2500 hektar alanda tarımsal sulama suyunun kesilmesi durumunda büyük ekonomik zararın yaşanmasına neden olacaktır. İşletmesinin kaçak faaliyetlerinin acilen sonlandırılması ve defaatle kamu malının eksiltme yoluyla kamu zararına sebep olan işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması" ifadeleri yer aldı.