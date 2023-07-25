Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü Ziyaret Etti

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) teknik heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti. Heyet, Şanlıurfa'da yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında Beyazgül ile istişarelerde bulundu. Beyazgül ise Japonya'da depremlerle ilgili geliştirilen teknolojileri yakından gördüklerini belirtti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) teknik heyeti geçtiğimiz günlerde Japonya'da temaslarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini ilettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Japonya temaslarının ardından kente gelen Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) teknik heyeti Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve can kayıplarına neden olan depremlerden ötürü taziyelerini ileten teknik heyet, Şanlıurfa'da yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında Beyazgül ile bir süre istişarelerde bulundular. Nazik kabulleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini ileten JICA Teknik heyeti, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılabilecek projeler hakkında da Afet Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Karatüme ile sürekli temas halinde olduklarını ifade ettiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise geçtiğimiz günlerde Japonya'da temaslarda bulunduklarını ve bölgede depremlerle ilgili geliştirilen teknolojileri yakından görme fırsatı bulduklarının altını çizdi.

"Japon halkına ve JICA heyetine teşekkür ediyorum"

Japon halkının her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığına dikkati çeken Beyazgül, "Birkaç gün önce bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Japonya'daydım. Orada JICA heyeti ile de görüşme fırsatımız oldu. Orada da japon hükümetine ve JICA heyetine teşekkürlerimizi ilettik. Kobe'de yaşanan depremin ardından Japonya hükümeti çok önemli dersler çıkarmışlar. Bugüne kadar da unutturmamışlardır. Kendileri unutmadıkları gibi aynı felaketi yaşan diğer ülkelerin de buradan ders çıkarmak için çok önemli teknik çalışmalar yapmışlar. Japonya'da Kobe'de çocukların nasıl şuurlandırıldığını gördük. Japonya'da JICA heyeti misafirperverliğini göstererek ev sahipliği yaptılar. İnşallah biz de heyetimize layık bir ev sahipliği yapmış oluruz" dedi.

"Belediyemizin JICA ile ilişkileri olumlu yönde devam ediyor"

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyetinin ziyaretlerimden ötürü teşekkür eden Beyazgül, "JICA Heyeti bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Japonya'daydım. Orada JICA heyetini de ziyaret ettik. Japonya'da Kobe kentine gittik. Orada temaslarımız ziyaretlerimiz oldu. Orada bizlere ev sahipliği yapan hem Japon halkına hem de JICA'ya bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni çalışmalarımız olacak yine belediyemizle ilgili heyet daire başkanlarımızla genel müdürlerimizle bir çalışma olacak. Bu çalışmalarda yeniden neler ele alınabilir, hangi hususlarda destek alınabilir gibi konularda birlikte istişare edilip görüşülecek. Türkiye'nin Japonya ile Büyükşehir Belediyemizin JICA ile ilişkileri çok olumlu yönde devam ediyor. JICA'ya geçmişten bu yana yaşadığımız deprem sonrası ve sel sonrası yanımızda olmalarından dolayı bu felaketlerin acılarını bizimle paylaşmalarından dolayı felaketin ardından desteklerinden ötürü kendilerine bir defa daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

JICA heyetinden Beyazgül'e teşekkür

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti ise nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretin ardından günün anısına Beyazgül tarafından heyete çeşitli hediyeler takdim edildi. - ŞANLIURFA