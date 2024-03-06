Japonya'dan Kahramanmaraşlı sporculara judo kıyafeti desteği

Türkiye'de judoyu yaygınlaştırmak ve depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla Japonya Judo Federasyonu tarafından temin edilen 63 judo kıyafeti Kahramanmaraş'taki sporculara dağıtıldı.

Batıpark Spor Kompleksi Judo Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, ülkesi ve özel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülen "Uluslararası gelecek için spor projesi" kapsamında depremzede çocukları desteklemek istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Takahiko, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen illerin en kısa sürede yeniden toparlanmasını içtenlikle temenni ediyorum. Japonya ve Türkiye deprem riski taşıyan ülkelerdir ve geçmişte birçok büyük deprem yaşamışlardır ancak zor koşullarda da birbirlerine destek olmuşlardır. Geçen yıl meydana gelen büyük depremlerin ardından Japonya, acil yardım malzemeleri ile sağlık ekibi ve uzman ekibin gönderilmesi başta olmak üzere, kesintisiz desteğini sürdürmektedir. Bu defa temin edilen judo kıyafetleri vasıtasıyla, afet bölgesinde judo öğrenen çocukların yüzlerini güldürmeyi ve onlara yeniden canlılık kazandırmayı umuyoruz."

Judonun sadece bir dövüş sanatı olmadığını, aynı zamanda görgü kuralları ile zihin ve beden eğitimine önem veren bir spor branşı olduğunu dile getiren Takahiko, Kahramanmaraşlı sporcuların geleneksel Japon dövüş sanatlarını severek öğrenirken, zihinsel ve fiziksel sağlıklarını geliştirmeleri için temin edilen judo kıyafetlerinden faydalanması temennisinde bulundu.

Takahiko, 2024 yılının Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olduğunu belirterek, bunu tüm sene boyunca kutlamak istediklerini kaydetti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da desteklerinden dolayı Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'ya teşekkür ederek plaket verdi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sporculara judo kıyafetleri dağıtıldı.