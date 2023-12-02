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İzmit'te otobüs-otomobil çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mustafa Özşentürk'ün cenazesi, Başiskele ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Özşentürk'ün yakınları ve birçok siyasi isim törene katıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mustafa Özşentürk (25) için Başiskele ilçesi Barbaros Camisi'nde tören düzenlendi.

Özşentürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Mustafa Özşentürk'ün özel bir asansör firmasında çalıştığı öğrenildi.

Törene, Özşentür'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Özşentürk'ün kullandığı 34 GMT 299 plakalı otomobil dün, Yassıbağ mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle çarpışmış, kazada otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Özşentürk ve yanındaki A.A. yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Özşentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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