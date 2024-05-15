İzmir ve Aydın'da çağrı merkezi dolandırıcılığı operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve Aydın'da, kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmir ve Aydın'da 6 ayrı adrese düzenlenen "Zeus" adlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasındaki suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve 47 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi ile 22 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 2 kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki villaları çağrı merkezi olarak kullandığı, villaların güvenliğini pitbull ve doberman ırkı köpeklerle sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Villalarda yapılan aramalarda yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerin de olduğu 15 akıllı telefon, 28 dizüstü bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 SIM kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 hafıza kartı, 4 harici hard disk ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.