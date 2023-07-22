İzmir Urla'da Gençler Arasında Çıkan Tartışma Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti

İzmir Urla'da, parka konuşmaya giden gençlerin arasında çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki Emre Heybet yaralandı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile hastaneye kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İzmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında dün saat 17.00'da meydana geldi. İddiaya göre parka konuşmaya giden gençlerin arasında çıkan tartışma sözlü atışmaya, daha sonrada kavgaya döndü. Hızını alamayan gençlerden biri, yanında getirdiği bıçağı cebinden çıkarıp bir anda Emre Heybet isimli 17 yaşındaki gencin vücuduna sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile Heybet, olduğu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleden sonra Heybet ambulans ile Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Emre Heybet, hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturma neticesinde 18 yaş altındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Heybet'in cenazesinin ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR