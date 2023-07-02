İzmir Karaburun'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Türk kara sularına geri itilen bottaki 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.