İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı belirtildi. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.