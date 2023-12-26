İzmir Dikili açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.