İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarında ekipler, yangınları kontrol altına almak için alevlerle mücadelesini karadan sürdürüyor.

İzmir'deki yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor

İZMİR - İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 8 saat geride kaldı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için alevlerle mücadelesini karadan sürdürüyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 22 helikopter, 8 uçak olmak üzere 30 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahalede bulundu. Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

Ödemiş ilçesindeki yangın ise Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi.

Alevlerle mücadele karadan devam ediyor

İzmir'in iki ilçesinde çıkan yangında 8 saat geride kalırken, havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin alevlere mücadelesinin karadan devam ettiği öğrenildi. Kınık ilçesindeki yangına 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle, Ödemiş ilçesindeki yangına ise 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.