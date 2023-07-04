İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Türk kara sularına itilen botlardaki 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.