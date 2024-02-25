İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma teğmen Kumluca'da defnedildi
İzmir'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren jandarma teğmen Enes Bağcı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, jandarma komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden jandarma teğmen Enes Bağcı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.
Otomobilinin tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teğmen Bağcı'nın cenazesi Kumluca ilçesine getirildi.
Merkez Eski Cami'de kılınan namazın ardından Bağcı'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine ailesinin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.