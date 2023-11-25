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İzmir'de tartışan 2 kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında tartışan biri kadın 2 kişi, arkadan gelen araçların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yol kenarına park ettikleri araçtan inerek tartışan 1'i kadın 2 kişi, arkadan gelen araçların çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İ.S. (45) adlı kişi kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, iddiaya göre birlikte yaşadığı G.H. (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu. İkili kara yolu üzerinde tartışırken, aynı istikamette giden iki araç İ.S. ve G.H.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 sürücü, ifadelerinin ardından serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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