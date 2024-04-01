İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında 10 kişi cezaevine gönderildi

İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçuna yönelik Çiğli ilçesinde soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında lisansı olmayan referans ve güvene dayalı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kent genelinde 25-29 Mart'taki çalışmalarda da siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi yakalandı.

Haklarından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.