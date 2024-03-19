İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.
Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.