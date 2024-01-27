İzmir'de motosiklet kazası: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolden çıkması sonucu başını beton zemine çarpan genç ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Turan O. (17) idaresindeki 35 BYJ 156 plakalı motosiklet, Selvili Mahallesi Dostluk Bulvarı'nda seyrederken kontrolden çıkıp devrildi.
Başını beton zemine çarpan Ahmet Turhan O. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.