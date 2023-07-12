İzmir'de çıkan orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde çıkan ve 120 hektar alanın küle döndüğü orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de, dün 2 ilçede orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlarken, mahallede yaşayanlar, denizden tahliye edildi. Bölgede rüzgarın kuvvetli olması çalışmaların uzamasına neden oldu. Alevlerin sıçradığı 2 ev tamamen yandı. Akşam saatlerinde ekipler alevleri büyük oranda kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına devam edildi. Saat 21.35'te ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Aliağa'daki yangında toplam 120 hektar alan kül oldu.

İki yangında toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel alevlere müdahale etti. Alevlerin İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşması paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi. Yangında 4 personel de yangından etkilenip hastaneye kaldırıldı. 2 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 personel ise servise alındı. Durumu ağır olan arazöz şoförü evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar ise, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Her iki yangınla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri Aliağa'daki yangınla ilgili şüpheli olarak K.E. ve amcasının oğlu Ö.E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.