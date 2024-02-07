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İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar'da 21, Dikili'de ise 41 göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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