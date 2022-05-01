İZMİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

İZMİR (DHA) - İZMİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra meydan tertip komitesine kutlama için teslim edildi. 3 bin emniyet personelinin görev yaptığı alanda 1 dron ile 1 helikopter de havadan destek verdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizde görev yaptı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, belirlenen 4 girişten üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

'BU DÜNYAYI VAR EDEN BİZLERİZ'

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri de katıldı. Mitingde konuşan Belediye Başkanı Soyer, Onların en çok korktuğu cümle ile sesleniyoruz; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu cümle hak ettiğimiz, refahın anahtarıdır. Bugün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa... Dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız, yine hep beraberiz. Omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya kavgayı büyütmeye, hakkımızı istemeye geldik. Buraya adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Yaşasın 1 Mayıs dedi.

'SÖMÜRÜ, EŞİTSİZLİK VE ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR'

Soyer'in ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin metni, komite üyelerince okundu. Komite metninde, 'Bu böyle gitmez' diyerek emeğin ülkesine uyanacağımız günlerin şafağını söktürmek için 1 Mayıs alanlarında buluşanlar merhaba. Bugün emeğiyle geçinenlerin, yepyeni bir hayatı elleriyle filizlendirecek olanların birlik, mücadele ve dayanışma günü. Dünyanın her yerinde sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, güvencesizlik derinleşiyor. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik, siyasal, toplumsal kriz, gıda krizinin, tedarik zincirlerinde yaşanan krizin boyutlarını da büyütüyor. Emekçilerin yarattığı değerler ve kaynaklar, halkın ihtiyaçları, güvenceli iş ve insanca yaşayacak ücret için değil; doğanın yıkımı pahasına sermayeye, savaşlara, silahlanmaya aktarılıyor. Milyarlarca insan yoksulluk ve yoksunlukla boğuşurken servet sahipleri zenginleşmeye, servetlerine servet katmaya devam ediyor. Dünyanın büyük bölümünde emekçiler, 1 Mayıs'ı pandeminin derinleştirdiği eşitsizliklerle, sömürüyle, ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşılıyor. Üretenler olarak yönetenler de olmak için laikliği, emperyalizme, savaşa, halkları birbirine düşman eden politikalara karşı bağımsızlığı ve barışı kazanmak için bir adım geri atmadan mücadeleye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Kutlamalar, Edip Akbayram konseriyle sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel