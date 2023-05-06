İYİ PARTİLİ ZORLU BU SEÇİMDE MERAL AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK YOLU AÇILACAK

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Türk kadınları, 15 Mayıs sabahına çok daha güçlü, mutlu, başı dik ve omuzları dik uyanacak. Çünkü bu seçimde Meral Akşener'in Başbakanlık yolu açılacak' dedi.

İyi Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Parti binasının önünde açıklamalarda bulunan Zorlu, 'İnsanımızın yüzde 64'ü bugün asgari ücretin biraz üzerinde ve altında maaş alıyor. 285 bin gencimiz 2019'dan 2022 tarihine kadar olan 3 yıllık dönemde ülkemizden göç etti. Bu genç arkadaşlarımızın çoğu mühendis, doktor, avukat olarak yetişmiş insanlar. Türk kadınları, 15 Mayıs sabahına çok daha güçlü, mutlu, başı dik ve omuzları dik uyanacak. Çünkü bu seçimde Meral Akşener'in Başbakanlık yolu açılacak. Kırşehir'den İYİ Parti sözcüsü olarak söylüyorum İlk 1 yıl içinde 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı olduğu gibi geri göndereceğiz. Bunu yaparken de Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız ifadelerini kullandı.

'HİÇ BİR EMEKLİMİZİN ÜCRETİ, ASGARİ ÜCRETTEN AŞAĞI OLMAYACAK'

Enflasyon ve hayat pahalılığı konularına değinen Zorlu, Bu koşullarda yaşama şansımız maalesef kalmamıştır. Biz bu muslukları kapatacağız. İnşallah orda biriktirdiğimiz her şeyi milletimize dağıtacağız. Temmuz ayında kamu görevlilerimize, işçilerimize ve emeklilerimize enflasyon ile birlikte yüzde 50 zam vereceğiz. Hiçbir emeklimizin ücreti, asgari ücretten aşağı olmayacak. Asgari ücret ile ikramiyeyi eşitledik. Kurban Bayramı'nda da 15 bin TL emeklilerimizin hesaplarında olacak diye konuştu.

'1 OY KEMAL'E, 1 OY MERAL'E İSTİYORUM'

Gençlere seslenen Zorlu, Genç arkadaşlarım. Sizin bu ülkeyi terk etmemenizi istiyoruz. Bunun için başta eğitim sistemi olmak üzere bütün kadroları yeniden dizayn edeceğiz. Mülakat sistemini kesin kaldırıyoruz. Hiçbir vatan evladı, birbirinden bu anlamda üstün değildir. İşte bu yüzden 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e istiyorum? dedi.

Açıklamaların ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kırşehir'den ayrıldı. (DHA)