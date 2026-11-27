İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı'nda fon soruşturmasına ilişkin düzenlediği ortak basın bilgilendirme toplantısına ilişkin şunları söyledi:

"Büyük bir hayal kırıklığı. İki Bakan, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısının katıldığı toplantıdan hiçbir şey çıkmadı. Aslına bakarsanız, bir şey çıktı. O çıkan da şu: İktidar ne yaptığını bilmiyor. İktidar çaresiz. İktidar, fon vurgununu halının altına süpürmeye çalışıyor ve toplumu ikna etmeye çalışıyor. Bir acziyet içerisinde. Dedi ki Sayın Cevdet Yılmaz, 'Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla on bir kere toplandık.' Yani Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermezse bu fon vurgunu herhangi bir şekilde gündeme gelmeyecek, konuşulmayacak, tartışılmayacak, toplantı da yapılmayacak. Onun talimatıyla toplandık, dedi. Peki, niye talimat gerekiyor? Onu da söylemedi. Bu arada önemli olan bir ayrıntı var. Bu toplantıya kimler katıldı? Bu toplantıların bir kısmına örgüt üyeleri katıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmış olan bu on bir toplantının bir kısmına, fon örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle içeride olan kimi isimler katıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içerisinde örgüt üyeleri, fon vurgunuyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdiler Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyete. Sayın Cevdet Yılmaz, on bir toplantının Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapıldığını ve bu toplantılara kimlerin katıldığını söylememekle birlikte, bunların bir kısmının içeride, bir kısmının da görevden alındığını söyledi. Tabii ki buradan başlamak ve bu olayın temelinde hangi sorunların olduğunu tek tek görüşmek, konuşmak son derece önemli.

Tabii, aralarında bir uyum olmadığını da anladık. Sayın Cevdet Yılmaz dedi ki yurt dışına kaçırılan para 12 milyar lira. Sayın Adalet Bakanı dedi ki 13 milyar lira. Evet, bu kadar çok milyarın içerisinde AKP siyasetçileri ve yöneticileri için bir milyarın önemi olmayabilir ama devlette bir kuruşun dahi önemi vardır. Ve burada birbirleri arasındaki bu tenakuz, bu çelişki çok net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi Sayın Adalet Bakanı bir sürü rakam verdi: Şüpheliler, tutuklular, adli kontrolle serbest bırakılanlar, arananlar, yurt dışında olanlar, tedbir kararı alınanlar... Birçok rakam verdi. Bekledik Sayın Adalet Bakanı'ndan, şu çeteyi bize bir açıklasın. Şu örgütte kimler var? Ne demişti kendisi birkaç hafta önce? 'Hiyerarşik, sistemli ve iş birliği içerisinde çalışan bir örgüt var' demişti. Açıkça bunu kendisi ifade etti. Yine finans bürokrasisi, manipülasyon yapan kişiler ve medya arasında bir iş birliği var, dedi. Rüşvet yoluyla denetim mekanizmasını etkisizleştirdiler, dedi. Örgütün faaliyetlerini nasıl çalıştığını bize tek tek anlattı ve bu şebekenin nerelere kadar nüfuz ettiğini söyledi. Fakat 71 gün sonra yapılan o basın toplantısında bu örgütün yöneticisi kim? Ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? Nerelerde faaliyet gösteriyor? Arkasındaki siyaset kurumu ve bu kurumdakiler kim? Arkasında Saray bürokrasisi varsa onlar kim? Örgüte alan açan finans bürokrasisi, dedi kendi ifadesiyle. SPK'da, BDDK'da, BİST'te, Takasbank'ta, MKK'da, MASAK'ta, Maliye Bakanlığı'nda hangi bürokratlar var? Medyadaki uzantıları, rüşvet çarkı nasıl çalışıyor? Bunlardan hiç bahsetmedi. Siz niye çıktınız oraya milletin gözünün önüne? Ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Rakamlarla milleti manipüle etmek için mi oradasınız siz? Bu örgütün kim olduğunu bilmek istiyoruz. Bu ülkenin Adalet Bakanı 'Bir örgüt var.' diyorsa bu örgütü bize devletin bütün birimleri araştırıp tek tek önümüze koyması lazım."

"SİZ NASIL YÖNETİYORSUNUZ BU ÜLKEYİ? BÖYLE BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLUR MU?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ortak basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Çömez, şöyle devam etti:

"Sayın Maliye Bakanı'nın açıklamalarına hakikaten dehşete düştüm. Bu ifadeyi taammüden kullanıyorum. Bir Maliye Bakanı hakikaten bu ifadeleri kullanıyorsa yazık o ülkenin ekonomisine ve maliye politikasına. Dedi ki, 'Biz TÜBİTAK'la çalışmaya başladık. Yapay zeka destekli verileri etkin şekilde değerlendiren bir sistem kuruyoruz' dedi. Günaydın Sayın Bakan! Yeni mi kuruyorsunuz bu sistemi? Yoksa senin mi yeniden yeni haberin oldu? Senin yeni haberin oldu. Çünkü böyle bir sistem zaten var. Böyle bir sistem var ama az önce Sayın Adalet Bakanı'nın ifadesiyle rüşvet çarkı bu sistemin içine sokulduğu için bu sistem etkisiz hale getirilmiş. Biraz sonra nasıl olduğunu anlatacağım. Diyor ki, 'Biz bir sistem kurduk. Bu sistem SPK'da bu tür manipülasyonları tespit edecek.' Peki, CİMER'e yapılan şikayetler var. Cumhurbaşkanlığı'na yapılmış şikayetler var. Niye götürüp bu şikayetleri şimdi örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış olan kişilerin önüne bıraktınız? Vatandaş bütün bu soygunu, bütün bu vurgunu, bütün ayrıntılarıyla anlatmış, şikayet mektubu yazmış, şikayet dilekçesi göndermiş CİMER'e. Götürüp bunu Ercan Urkan'a vermişsiniz. Ercan Urkan kim? Çete üyesi olduğu için, örgüt üyesi olduğu için içeride. Siz nasıl yönetiyorsunuz bu ülkeyi böyle bir yönetim anlayışı olur mu?"

"ÜLKENİN YAŞADIĞI BÜTÜN EKONOMİK SORUNLARIN TEMEL SEBEBİ SİZİN BECERİKSİZLİĞİNİZ"

Çömez, küresel finans piyasalarında kullanılan endeksleri hazırlayan uluslararası bir finans kuruluşu olan Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından Haziran 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan raporlarda Borsa İstanbul'daki spekülatif fiyat hareketleri, aşırı değerlenmeler, yapay fiyat artışları ve denetim eksikliklerine ilişkin uyarılar yapıldığını belirterek, söz konusu uyarıların dikkate alınmadığını savundu. İktidarın yaşanan gelişmelerin ardından MSCI ile görüşme arayışına girmesini eleştiren Çömez, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsadaki gelişmeleri küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve altın fiyatlarındaki düşüşe bağlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çömez, "Bıkmadınız teflon tava gibi hiçbir sorumluluk almadan üzerinize hiçbir şey yapıştırmadan süreci yönetmeye ve idare etmeye. Bu kadar büyük kepazelik, büyük hırsızlık, büyük soygun var Maliye Bakanı diyor ki 'ekonomik tablonun sebebi bakarsanız dünya piyasalarıdır'. Buradan ilan ediyorum, bu ülkenin yaşadığı bütün ekonomik sorunların temel sebebi sizin beceriksizliğiniz, aymazlığınız, çapsızlığınız ve baktığınız her yerde rant ve talan gören anlayışınızdır" dedi.