İyi Parti'nin Gazi Unvanı Alamayan Polis ve Askerlerin Yaşadığı Sorunların Araştırılması Önergesi, AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla...

TBMM Genel Kurul'unda bugün, İYİ Parti'nin gazi unvanı alamayan polis ve askerlerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla daha önce verdiği önergenin öne alınması önerisi görüşüldü. Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, şunları söyledi:

"20 BİN POLİS VE ASKERİMİZE BUGÜNE KADAR NE YAZIK Kİ GAZİLİK HAKKI VERİLMEMİŞTİR"

"Terörle mücadele harekatı sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmalarına rağmen 20 bin polis ve askerimize bugüne kadar ne yazık ki gazilik hakkı verilmemiştir. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi unvanı alamayan polis ve askerlerimiz, aynı çatışmada yaralanan arkadaşları gibi gazi unvanı almak istemektedirler. Bu gazilerimiz, yasal olarak malul gazi kabul edilmedikleri için sosyal hak ve yardımlardan da yaralanamıyorlar.

Malul sayılmayan polis ve askerlerimiz arasında, çok sayıda, terörle mücadele sırasında girdikleri çatışma ve operasyonlarda işitme kaybına maruz kalanlar, ağır ameliyatlar geçirenler ve hatta ayağında, kolunda ya da kafasında şarapnel parçası veya kurşunla yaşayanlar bulunmaktadır. Bu kahraman polis ve askerlerimiz arasında, şarapnellerin neden olduğu zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar da bulunmaktadır.

"POLİS VE ASKERLERİMİZ, KENDİLERİNE GAZİLİK HAKKI VERİLMESİNİ VE ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASINI TALEP ETMEKTEDİRLER"

Malul sayılmayan polis ve askerlerimiz arasında, terör olaylarının neden olduğu yaralanma ve travmalara bağlı olarak sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayan çok sayıda arkadaşımızda bulunmaktadır. Yaşadıkları bu tür sağlık sorunlarına rağmen sayıları 20 bini bulan polis ve askerlerimiz, resmi olarak gazi sayılmamıştır. Polis ve askerlerimiz, kendilerine gazilik hakkı verilmesini ve şeref aylığı bağlanmasını talep etmektedirler.

Terörle mücadele harekatı sırasında yaralandıkları, bedensel ve ruhen mağdur oldukları halde malul sayılmayan polis ve askerlerimiz, TSK Sağlık Yönetmeliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun vazife malullüklerinin nevileriyle dereceleri hakkında 1053 sayılı Nizamname engeline takılmaktadır. Polis ve askerlerimizin yaralanma sonucu gazilik unvanı alabilmek için TSK Sağlık Yönetmeliği'ne göre 'askerliğe elverişli değildir' şeklinde ve SGK'nin vazife malullüklerinin nevileriyle dereceleri hakkında nizamnamesindeki 6 dereceden oluşan malullük kriterlerine uymaları istenmektedir.

"GAZİLERİMİZ ARASINDA AYRIM YAPILMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralananlara, yaralanma derecesine bakılmaksızın 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gazilik unvanı verilmiştir. Ancak terörle mücadelede yaralanan polis ve askerlerimiz, bu kanun hükmünde kararnameden maalesef yararlanamamaktadır. Gazilerimiz arasında ayrım yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ayrımdan derhal vazgeçilmelidir. Bizler evlerimizde rahat bir şekilde uyurken bu gazilerimizin başları yastık, sırtları yatak görmemiştir.

Çoğu gazimiz, çok zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Yaklaşık her iki gazimizden biri mermi, yaklaşık her dört gazimizden biri mayın, yaklaşık her beş gazimizden biri ise el bombası sonucu yaralanmıştır. Yaklaşık her beş gazimizden ikisi halihazırda vücudunda şarapnel parçaları taşırken yaklaşık her dokuz gaziden biri de vücudunda mermi taşımaktadır. Bunların hiç birisi evlerinde otururken mermi, mayın ya da el bombasına muhatap olmamış, hepsi sınır boylarında ya da sınır ötesi sarp kayalıklarda insan üstü vatan, millet, bayrak ve beka mücadelesi verirken bugün yaşadıkları rahatsızlıklara maruz kalmıştır. Hükümete buradan sesleniyoruz; malul sayılmayan 20 bin polis ve askerimize daha fazla geç kalmadan hak ettikleri gazilik unvanını verin ve şeref aylığı bağlayarak bu yiğitlerle helalleşin. Aksi takdirde bu vebalden kurtulamazsınız.

"SON 6 YIL İÇERİSİNDE BU KONUDA 15 KANUN TEKLİFİ VERİLMİŞ, HİÇBİRİSİ KOMİSYONA GELMEMİŞ"

İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şunları söyledi:

"Son 6 yıl içerisinde bu konuda 15 kanun teklifi verilmiş. Özellikle bu 15 kanun teklifinin hiçbirisi komisyona gelmemiş. Demek ki burada teknik bir problem var. Bu teknik problem, iş gücü kaybıyla ilgili olarak ilgili mevzuatta bir problem var. Kanun teklifleri verildikten sonra herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş. Sadece o kişilerle ilgili problem sanki Meclis Başkanlığı'na verilmiş gibi gözükmüş. Gazilerin arasında ayrım yapıyoruz. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri, Kıbrıs şehitleri ve gazileri veya diğer gazilerle ilgili ayrım yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bunların maaşlarıyla alakalı, özlük haklarına ilişkin ayrımlarımız var. Gazimizin bordrosunu getirdim, 12 bin lira maaş alıyor. Açlık sınırının 11 bin 600 lira olduğu bir ülkede gaziyi 19 Eylül tarihinde gidip hamaset yapıp Gaziler Günü'nde kutlamanın ötesinde reel politikaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya koymamız gerekiyor.

"GAZİLERE İLİŞKİN BİR MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONUNU MUTLAKA KURMAMIZ GEREKİYOR"

Burada gazilere ilişkin bir Meclis araştırma komisyonunu mutlaka kurmamız gerekiyor. Bütün yönleriyle, bütün kapsamıyla bunu burada araştırmamız gerekiyor. Bunun temeli de mevzuatta, kanunda mutlaka bir değişiklik yapılmasıdır. Bu değişikliği yapamazsak burada çok konuşuruz. İşgücü kaybına ilişkin, mevcut mevzuatta bir problem var. İşgücü kaybı olmayacak derseniz sorunu çözersiniz. Ama işgücü kaybı varsa SSK mevzuatında da buna ilişkin düzenleme varken burada yapılacak konuşmalar sadece iyi niyettir."

İYİ Parti'nin önerisi, Genel Kurul'da AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddildi.