İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Demokrasi ve hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu iradesinin 'tek adam' rejimine karşı olduğunu belirterek, "Her hal ve şartta devletin partileştiği, partinin devletleştiği, yargının siyasallaştığı, bürokrasinin yozlaştığı, nüfusun yabancılaştığı, Türk milletinin ise perişan edildiği bu siyasi düzene karşı demokrasi ve hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Dervişoğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Bu sistemi yerleşik hale getirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacaklarını söyleyen Dervişoğlu, partinin kuruluş sürecinde baskılarla ve imkansızlıklarla mücadele ettiklerini anlattı. Dervişoğlu şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin kurucu iradesi tek adam rejimine ve onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı demokrasi ve hukuk mücadelesi verenlerin iradesidir. İYİ Parti'nin kuruluş hikayesi baskılara ve imkansızlıklara boyun eğmeyen cesur insanların millet ve memleket adına yürüttüğü haklı ve gerçek itirazın bir büyük hikayesidir. İşte bu yüzden İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen fanilerin ihtiraslarını, millete dayatma rejimini yerleşik hale getirecek; bunu ılımlı gösterecek ve meşrulaştıracak hiçbir pazarlığın, hiçbir hesabın içinde olmayacaktır. Bu hesapları güdenlere de bünyesinde yer açmayacaktır. Buradan açıkça ifade ediyorum, her hal ve şartta devletin partileştiği, partinin devletleştiği, yargının siyasallaştığı, bürokrasinin yozlaştığı, nüfusun yabancılaştığı, Türk milletinin ise perişan edildiği bu siyasi düzene karşı demokrasi ve hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."