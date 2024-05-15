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İsviçre Ukrayna Barış Zirvesi'ne daha geniş katılım sağlamak için çalışıyor

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Barış Zirvesi'ne daha geniş bir katılım sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Şimdiye kadar 50'den fazla ülke katılımlarını doğruladı. Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan kayıt yaptırmış ülkeler bulunuyor. Çin henüz onaylamadı ancak geniş bir katılım için çabalıyoruz. Rusya konferansa davet edilen ülkeler arasında bulunmuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, İsviçre'nin 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne daha geniş bir katılım sağlamak için çalıştığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlen ortak basın toplantısında konuşan Amherd, konferansa daha fazla katılım sağlamak istediklerini belirterek, "Tabii ki sadece Batılı ülkelerden değil, diğer bölgelerden de geniş bir katılım için çabalıyoruz. Şimdiye kadar 50'den fazla ülke katılımlarını doğruladı." dedi.

Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan halihazırda kayıt yaptırmış ülkelerin bulunduğuna dikkati çeken Amherd, "Çin henüz onaylamadı ancak son ana kadar değişiklikler olabileceğini varsayıyoruz, geniş bir katılımın olması için yoğun çalışıyoruz." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Çin'in konferansa katılımı konusuna değindi.

Scholz, Çin Devlet Başkanı ile konuştuğunu belirterek, "Bu konferans ile ilgili süreçleri derinlemesine ele aldık. Her ikimiz de (Ukrayna'da) nükleer silahların kullanılmaması, nükleer tesislerin korunması, tahıl ihracatı ve esir askerlerin değişimi gibi konularda sonuç alınmasının doğru olduğunu düşündüğümüzü ifade ettik ve İsviçre'deki barış konferanslarına da atıfta bulunduk." dedi.

Konferansta çok sayıda katılımcının yer almasını mümkün kılmak için çalıştıklarını anlatan Scholz, "Çünkü çatışmaya ilişkin olarak farklı önceliklere, ağırlıklara ve siyasi tutumlara sahip katılımcılar arasında müzakereye konu olan çeşitli hususlarda anlaşmaya varılabilmesi çok daha değerlidir." diye konuştu.

Rusya, konferansa davet edilen ülkeler arasında bulunmuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Amerika Konferans Orta Doğu Ukrayna İsviçre Afrika Rusya Politika Güncel Haberler

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