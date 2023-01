İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması yurdun dört yanında protesto edildi! En anlamlı tepki Mardin'den

İsveç'te aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı. Paludan, daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

VATANDAŞLAR, SKANDAL OLAYI PROTESTO ETTİ

Skandal olayla ilgili İslam dünyası ayağa kalkarken, Türkiye'de hükümetten ve muhalefet kanadından çok sayıda siyasi parti tepkilerini dile getirdi. Öte yandan yurdun dört bir yanından vatandaşlarda çeşitli gösterilerde bulundular.

İSTANBUL'DA BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel'deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı. Polis, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri aldı. Eylem sırasında konsolosluk görevlilerince cama "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazan İngilizce "We do not share that bookburning idiot's view" kağıdı yapıştırıldı.

BATMAN'DA BİNLERCE VATANDAŞ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Batman'da ise binlerce vatandaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya karşı toplanarak skandal olayı protesto etti. Gösterilerde "İsveç şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Çekin ellerinizi Kur'an'ımızdan" gibi sloganlar atıldı.

MARDİN'DE KİLİSELERE GÜL DAĞITTILAR

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de ise çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin'deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı. Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, "Dün İsveç'te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir" dedi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane STK Platformu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı yapılan basın açıklamasıyla kınadı.Kemaliye Camii önünde gerçekleşen basın açıklamasına Gümüşhane STK Platformu yetkilileri ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, CHP Gümüşhane Milletvekili aday adayı Bedri Ağaç, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş ve vatandaşlar katıldı.

ERZİNCAN

Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Camii Kebir Camii'nde öğlen namazının ardından düzenlenen basın açıklaması ile İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi. Namazın ardından cami önünde toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Emrah Kardeş, "İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacaktır. Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesi 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen sivil topluk kuruluşları, İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

BİTLİS

Bitlis'te TÜRŞAD-Ziraat Bankkart voleybol maçının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruşu temsilcileri, İsveç'te yaşanan duruma tepki gösterdi. Türkiye Turizm Platformu (TUYAP) Bitlis İl Başkanı Cengiz Şahin'in İsveç'i kınamasının ardından Diyanet-Sen Bitlis İl Başkanı Behzat Durak Kur'an-ı Kerim okudu.

KARS

Kars'ta öğle namazının ardından Evliya Cami önünde bir araya gelen sendikalar, İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yönelik saldırısını kınadı.

ANKARA

Ankara'da da aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Stokholm'deki Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim'i yakması ve İsveç makamlarının eyleme müsaade etmesi protesto edildi.Yaklaşık 300 kişi, İsveç Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Gruptakiler, ellerinde 'NATO size hayat değil, ancak hayaldir', 'İkiyüzlü batının iğrenç yüzüsün İsveç' yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.