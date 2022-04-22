İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'deki olaylar Bangladeş'te protesto edildi - Haberler

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'deki olaylar Bangladeş'te protesto edildi

AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Cuma namazının ardından toplanan kalabalık Sloganlar Filistin bayrakları Pankart ve dövizler Protestocuların yürüyüşü DAKKA - Bangladeş'in başkenti Bangladeş'te cuma namazının ardından bir araya gelen binlerce Müslüman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'de İsrail polisinin...

Cuma namazının ardından toplanan kalabalık

Sloganlar

Filistin bayrakları

Pankart ve dövizler

Protestocuların yürüyüşü DAKKA - Bangladeş'in başkenti Bangladeş'te cuma namazının ardından bir araya gelen binlerce Müslüman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'de İsrail polisinin uyguladığı şiddeti protesto etti.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Bangladeş, Protesto, Filistin, İsveç, Güncel, Haberler

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