İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'deki olaylar Bangladeş'te protesto edildi

Cuma namazının ardından toplanan kalabalık

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Filistin bayrakları

Pankart ve dövizler

Protestocuların yürüyüşü DAKKA - Bangladeş'in başkenti Bangladeş'te cuma namazının ardından bir araya gelen binlerce Müslüman, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'de İsrail polisinin uyguladığı şiddeti protesto etti.