İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı Kosova'da anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında baba ocağı Kosova'da düzenlenen etkinliklerle yad edildi.

İpek Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından Ersoy'un doğum yıl dönümü münasebetiyle "Buhara'dan Kosova'ya Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi.

Kosova'nın kuzeybatısındaki İstog kasabasında bir otelde düzenlenen panele Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile Ersoy'un Kosova'daki akrabaları da katıldı.

Oturum başkanlığını ASBÜ Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın yaptığı panelde, Türkiye ve Kosova'dan akademisyenler, Ersoy'un hayatı ve eserleri üzerine bildiri sundu.

Anma etkinlikleri kapsamında, Ersoy'un baba ocağı, İstog'a bağlı Suşitsa (Susica) köyündeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Öte yandan, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyununu Kosova'nın başkenti Priştine'de sahneledi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın Suşitsa köyünden İstanbul'a göç etmiş bir ailenin oğlu olarak Fatih'te 20 Aralık 1873'te dünyaya geldi.

TÜRKSOY, Ersoy'un doğumunun 150. yılı olması münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine 2023'ü tüm Türk dünyasında "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Yılı" ilan etmişti.