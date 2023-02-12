Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

Güncel Haberler

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 21.00 itibarıyla İstanbul'dan toplam 469 uçak, 86 kargo uçağı, 3 gemi, 4 tren, 38 bin 234 personel ve AFAD gönüllüsü, 9 milyon 116 bin 802 battaniye, 528 bin 249 ısıtıcı ve soba ile 283 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title