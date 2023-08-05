İstanbul Valisi Gül: Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Vali Gül'e İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Kahvaltı programı sonrası soruları yanıtlayan Davut Gül, kaçak göçmenler konusunda önemli açıklamalarda da bulundu.

"DOĞRU BİLGİDEN YANLIŞ KARAR DA ÇIKMAZ YANLIŞ HABER DE ÇIKMAZ"

"60 BİNE YAKLAŞAN EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK BENZERİ KAMU GÖREVLİSİ VAR"

"UYUŞTURUCU, TERÖR, CİNSEL TACİZ VE BENZERİ SUÇLARA KARIŞTIYSA SINIR DIŞI EDİYORUZ"

"ESENYURT'TA ÖZEL BAKTIĞIMIZDA GEÇEN SENEYE GÖRE SUÇLAR YÜZDE 9 ORANINDA DÜŞMÜŞ"

"İLÇELERİMİZİN BİRBİRİNDEN FARKI YOK"

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ: YABANCILARIN KARIŞTIĞI OLAYLARDA YÜZDE 23'LÜK DÜŞÜ VAR

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, "18 milyonluk şehrin huzur ve güvenliğini biz, 51 şube, 39 ilçede, 137 polis merkezi, 7 karakol ve 4 helikopter ve 51 bin personel ile sağlamaya çalışıyoruz. 2021 yılında tüm suçlarda aydınlatma oranı yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 91 iken şu an da yüzde 98. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yakalanma oranı yüzde 35 iken şu an da yüzde 74'lere yükseldi. Genel suçlarda yüzde 7, mal varlığı suçlarında yüzde 17'lik bir düşüşümüz var. Yabancıların karıştığı olaylara baktığımız zaman, bir önceki yıl ile bu yıl arasında yüzde 23'lük bir düşüş var. Yabancıların karışmış olduğu olay oranı yüzde 6'larda. Esenyurt yabancılarla beraber, 1 milyon 108 binlik bir nüfus. Türkiye'de 57 ilden büyük bir ilçe. Büyüklüğünden dolayı baktığımızda ilimizde meydana gelen olayların yüzde 6'sı Esenyurt'ta meydana geliyor" şeklinde konuştu.