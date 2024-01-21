İstanbul Valisi Davut Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda İnceleme Yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, Gayrettepe İstasyonu'nda sona gelen çalışmalar hakkında bilgi almak için inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de incelemeye eşlik etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda inceleme yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Gül, Gayrettepe İstasyonu'nda sona gelen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İstasyonda incelemede bulunan Gül'e Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl eşlik etti.