İstanbul Valiliği Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı Yaptı

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, İstanbul ve çevresinde beklenen fırtına ve toz aşınımına ilişkin uyarı üzerine uyarı yaptı. Fırtınanın cuma sabahı başlayıp cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Valiliğin meteoroloji uzmanlarının tahminlerine dayanarak yaptığı uyarılara göre, Marmara'da rüzgarın, cuma öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi, cumartesi günü öğle saatlerinde de etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul ve çevresinde cuma günü ayrıca toz taşınımı görülecek. Tahminlere göre beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinde sona erecek.

METEOROLOJİ BÖLGELER İÇİN UYARI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre ise rüzgarın; cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul dışında, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat), Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamleli 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURDUN BATISINDA DENİZLER İÇİN DE UYARI

Bir başka uyarı da denizler için yapıldı. Meteorolojiye göre Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın, Cuma sabah ve öğle saatlerinde kuzey, doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aşama aşama cuma gece yarısından cumartesi öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.