İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ TARİHİ BİNANIN YIKILMASI MAHALLELİ TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

ŞİŞLİ'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu değerlendirilen binanın, tarihi bina olarak tescil edilme çalışmaları sürerken, kepçeyle yıkılması mahalleli tarafından protesto edildi. Basın açıklamasında, binanın orijinaline sadık kalınarak yeniden yapılması talep edildi. Öte yandan, inşaat firmasının isim tabelasının kaldırılmış olduğu görüldü.

Kurtuluş Bozkurt Mahallesi Eşref Bey Sokak 71 numarada bulunan, erken Cumhuriyet dönemine ait izler taşıdığı değerlendirilen bina, tarihi bina olarak tescil edilmesi için yapılacak toplantı tarihinden bir gün önce kepçe ile yıkıldı. Binanın, koruma altına alınması için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna raporla görüş bildirilmesine rağmen yıkılması tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Öte yandan, inşaat firmasının isim tabelasının kaldırılmış olduğu görüldü.

MAHALLELİDEN PROTESTO

Mahalle sakinleri ise saat 10.00'da inşaat sahası önünde basın açıklaması yaparak, binanın yıkılmasını protesto etti. Mahalleli adına basın açıklaması yapan Gülay Şubatlı, bugünden yarına kalacak değerlere sahip çıkmak için çalıştıklarını ifade ederek "Tarihi binanın yıkımından sosyal medya aracılığı ile haberdar olduk. Tarihi bina olarak tescil edilmesi için çalışmalar yapılan binanın yıkılmasına ilk tepkimiz hayretler içerisinde kalmaktı. Mahallenin geçmişini günümüze taşıyan nadir öğelerden biri daha gözlerimizin önünde, ne yazık ki kepçeyle darmadağın ediliyordu. Geriye kadar sadece minicik mumla mühürlenmiş bu paravan. Binadan geriye yadigar kalansa yükselen ağaç"dedi.

GÖRÜNÜRDE YASAL AMA VİCDANEN KABUL EDİLEMEYECEK BİR YIKIM

Şubatlı"Koruma kararı olmadığından ilk başta baktığımızda yasal ama vicdanen kabul edemediğimiz bir yıkım olduğunu kendi aramızda konuşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yazdıkları konunun farklı bir boyutu olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü kısa bir süre önce bu yapının, İstanbul açısından, kültürel miras değeri taşıdığı raporlanmış, Kültür Varlıkları Kurulunun tescil kararı alması bekleniyormuş. Bu süreçte de yani tedbiren yapı üzerindeki tüm inşaat faaliyetleri de yasaklanmış. Yapının kendisinden daha güçlü bir kepçe 100 yıllık olduğu tahmin edilen bu evi dakikalar içinde parçaladı. Ardından da Şişli Belediyesi'nin etkisiz mühürü geldi. Yani sembolik kırmızı bir mum geldi"dedi.

ORİJİNALİNE SADIK KALINARAK YENİDEN İNŞA EDİLMELİ

Şubatlı"Resmi kurumların, yerel yöneticilerin sorumluluklarını geç kalmadan hayata geçirmelerini, bunun yanında hem semt sakinleri hem de esnafın her anlamda çaba göstermesi gerektiğini bir kez üzerine basa basa vurguluyoruz. Eşref Efendi 71'in en kısa sürede orijinaline sadık kalınarak, geçmişe saygı duyarak yeniden inşa edilmesini talep ediyoruz."ifadelerini kullandı.