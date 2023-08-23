İSTANBUL-İMAMOĞLU PLANA SADIK KALMAZSAK İSTANBUL'UMUZ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul'da kısa, orta ve uzun dönem sürdürülebilir su politikalarını içeren 'İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı'nın tanıtım toplantısında konuştu. İmamoğlu, 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir, ama bir kıymetli olan şey de şu, bu Master Plan'a ne kadar sadık kalınıp kalınmayacağı. Plana sadık kalmazsak, ne yazık ki çok daha büyük tehditlerle İstanbul'umuz karşı karşıya kalabilirö dedi.

İSKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul'da kısa, orta ve uzun dönem sürdürülebilir su politikalarını içeren 'İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile tanıtıldı. Eyüpsultan'da bulunan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtımda; İstanbul'da 2023-2053 arasında inşa edilmesi önerilen tesisler, su ile ilgili uygulanacak politikalar ve yatırım hedefleri hakkında bilgiler verildi.

PLANA SADIK KALMAZSAK İSTANBUL'UMUZ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

İSKİ Master Planı hakkında konuşan İmamoğlu, 'Bu aslında çok tarihi bir andır. Uzun vadeli yapılmış bir çalışmanın, bizden önce başlatılmış ve bizim dönemde de özenli bir şekilde devam etmiş bir çalışmanın sonuç günüdür. Mesele, sürdürülebilirliktir; mesele, geçmişte yapılanlarla, gelecekte yapılacakların uyumlu bir biçimde dizilebilmesidir ve sıkıntıya uğratılmamasıdır. Bunun da siyaset ötesi tekniğe, bilime dayalı bir zemini vardır. Aslında ortaya konan yolculuk, böyle bir yolculuk. Bu bakımdan 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir ama bir kıymetli olan şey de şu, bu Master Plan'a ne kadar sadık kalınıp kalınmayacağı. Aslında en önemli konu diyebileceğim husus bu. İstanbul'un önümüzdeki yıllarda yeterli ve kaliteli içme suyuna ulaşabileceği konusu önemli. Yine, elimizdeki plana sadık kalırsak tabi ki ulaşırız diyoruz. Plana sadık kalmazsak hangi tehditlerle karşı karşıya kalacağız Tabi, İstanbul devasa nüfusunun yaratttığı atık suların büyük bir çevre ve sağlık sorusuna cevap. Yine benzer bir bakış açısıyla cevaplayabiliriz, plana sadık kalırsak elbette bunu sağlayabiliriz, bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Plana sadık kalmazsak, ne yazık ki çok daha büyük tehditlerle İstanbul'umuz karşı karşıya kalabilir diye konuştu.

'MELEN BARAJI'YLA İLGİLİ BRİFİNG, İSKİ'DEN İSTEDİĞİM İLK TOPLANTILARINDAN BİRİSİDİR

İmamoğlu, 'Göreve gelir gelmez, Melen Barajı'yla ilgili brifing, İSKİ'den istediğim ilk toplantılarımdan birisidir. Çünkü bazı ihbarlar ve tespitleri, bir kısım teknik insanlardan almıştım ve ne yazık ki acı bir faturayla karşı karşıya kaldık. Melen'i ziyarete gittim. Hatta Melen'e alınmamamız konusunda birtakım tedbirler alınmıştı. Ziyaretimiz engellenmeye çalışılmıştı. Neyse o yanlıştan dönüldü. Gittiğimizde üzülerek gördük ki, Melen Barajı, o devasa baraj, yani 2053'te İstanbul'un yüzde 50 su ihtiyacını karşılayacak baraj, daha ötesi İstanbul'a 250 kilometreyi aşkın bir yerden suyun basıldığı bir meselede, elektrik ihtiyacını da karşılayacak olan o baraj, gövdesi yapılmış ama gövdesinde çok derin çatlaklarla bitirilemez ve su depolanamaz haldeydi. Bu şekilde gördüğümüz Melen, bizi derinden üzmüştür, iddia ediyorum benim içimi yakmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla üzüldüğümü iddia ediyorum. Çünkü o para, hepimizin parası. O bitmiş olsa, biz mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. 1989'dan bu yana hizmeti geçen herkese minnet duyarız ve gururla da İstanbul'a sunulmasının bir parçası olmaktan memnuniyetimizi dile getiririz. Ancak bugün, 2019'dan bu yana, Melen'le ilgili çağrılarımıza rağmen ne o barajın tadilatı, tamiratıyla ilgili, akıbeti konusunda bilgi sahibiyiz. Tamam, dönem dönem kısıtlı bilgiler alıyoruz, ne de bundan sonraki süreciyle alakalı da net bir cevabımız yok İfadelerini kullandı.

'SAZLIDERE YOK EDİLEMEZ

İmamoğlu, 'Bugün, 16 milyon resmi nüfusu arkadaşlarım oraya yazdılar. 16 milyon resmi nüfusun içinde İstanbul'da bulunan mülteciler, sığınmacılar ve bir kısım izni olan yabancı konuklarımız yok. Bunları da katarsak, bugün İstanbul'un aktif nüfusu 18 milyonu aşmıştır. Bu master planlara ben bunu öneriyorum, İstanbul'un etkin nüfusunu buraya minimum 18,5-19 milyon yazabiliriz. Çünkü bir milyonu aşkın üniversite öğrencisi var. Bunun en az yüzde 50-60'ı yılın 9 ayını bu şehirde yaşayan öğrenci nüfusu. 19 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılını planlamak. Bunun içinde ne var İstanbul'un şu anki mevcut gelişimi var ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok, olamaz çünkü. Mesela az önce bahsettiğim Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram şeklinde konuştu.