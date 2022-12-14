İstanbul'daki İnovasyon Fuarında Çin'in İleri Teknoloji Ürünleri Göz Doldurdu

Bazı Çinli firmaların en son yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürünleri, İstanbul'da düzenlenen bir inovasyon fuarında büyük ilgi gördü.

Bazı Çinli firmaların en son yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürünleri, İstanbul'da düzenlenen bir inovasyon fuarında büyük ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Pazartesi günü başladı.

SES 1 (Türkçe): SONER ÖKSÜZ, Ziyaretçi:

"Baktığım zaman aslında çok geniş alanda bir teknoloji var burada. Özellikle elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi olduğumdan dolayı enerji verimliliği üzerine yapılan projeler ya da batarya yönetimi üzerine yapılan projeler dikkatimi çekti."

SES 2 (Türkçe): BUSE NUR ASIRCILAR, Ziyaretçi:

"Ziyaret nedenim, Çin'deki mühendislik alanını ve Çin'in mühendislikteki başarılarını merak etmem. O yüzden zaten burada da birkaç modeli inceledim ve baya bir ilgimi çekti, yeni ufuk açtı, yapılar açısından."

SES 3 (İngilizce): WU JİAN, Çin İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Vekili:

"Son 10 yılda, merkezi hükümet inovasyon alanına gerçekten büyük önem verdi. 2016'da, bu konuda büyük etkisi olan Ulusal İnovasyon Odaklı Kalkınma Stratejisinin Ana Hatlarını hazırladık. Yani hükümet, inovasyonu daha fazla kalkınma için birincil hedef olarak belirledi."

İlk kez 2012 yılında başlatılan İnovasyon Haftası, inovasyonla ilgili paydaşları, küresel ve yerel şirketlerin üst düzey yöneticilerini, inovasyon liderlerini ve akademisyenleri biraraya getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)