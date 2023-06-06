İstanbul'da yaşanan kavgalar güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi'de bir mağazada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Gaziosmanpaşa'da bir kişi bir grup tarafından saldırıya uğradı. Her iki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de mağada alışveriş yapan kişi ile mağaza sahibi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çalışanlarında dahil olduğu kavgada mağaza savaş alanına döndü. Gaziosmanpaşa'da ise sokakta yürüyen kişi, bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan kavgalar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAĞAZA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sultangazi'de 3 Haziran Cumartesi günü, bir giyim mağazasında alışveriş yapan kişi ile mağaza sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında mağaza sahibi ve çalışanlar, müşteriye saldırdı. Mağazada ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. Diğer müşterilerin araya girerek, müdahale etmesine rağmen taraflar sakinleşmedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bir mağaza çalışanının tezgahın üstüne çıktığı görülüyor.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Gaziosmanpaşa'da ise, geçtiğimiz hafta Cuma günü gece saatlerinde, bir kişi kalabalık bir grup tarafından darbedildi. Yere düşen kişi, burada da darbedilmeye devam edildi. Tekmelerle saldırıya uğrayan kişi, bağırarak yardım istedi. O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

FECİ ŞEKİLDE DARBEDİLDİ

Yine Sultangazi'de 27 Mayıs Cumartesi günü, bir marketin önünde kavga çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, iki kişinin bir kişiyi darbettiği, kişilerden birinin elindeki sopa ile vurduğu görülüyor. Olay sırasında çevrede bulunan çocuk ve vatandaşların büyük korku yaşadığı, aldığı darbeler sonucu sendeleyerek yürüdüğü görülen kişinin önce markete girmeye çalıştığı, daha sonra bir vatandaşın yardımıyla uzaklaştığı görülüyor.