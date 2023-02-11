İstanbul'da yardımseverleri dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kripto parayla bağış yapmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kripto parayla bağış yapmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan M.C, gönderildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Twitter'dan Ahbap Derneğinin ismini kullanan bir kişinin, "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" paylaşımıyla kripto para bağışı topladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.. Ekipler, söz konusu dernekle ilgisi olmayan hesap bilgilerini paylaşan şüphelinin kimliğini belirlemişti. Şüpheli M.C, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kahramanmaraş Güncel Haberler

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