İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı
Haber Videosu

İstanbul'da özel halk otobüsleri, İBB'den alacakları 6 milyar lira tutarında hak edişleri alamadıkları için kontak kapattı. Kontak kapatmanın ardından duraklarda büyük yoğunluk yaşanırken, otobüslere binmekten umudu kesenler taksilere yöneldi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dört aydır ödeme alamadıklarını söyledi.

İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

"DÜZENSİZ ÖDEMELER 4 AYDIR DEVAM EDİYOR"

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 aydır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

TAKSİ KULLANDILAR

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.

İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Hükümet istanbul'u kaybedişini hazmedemediği ve yanlış politikaları yüzünden iktidarı da kaybedeceğini bildiği için her kulvarda chp'ye saldırıyor. Yanlış yaptık deyip geri adım atacaklarına daha da büyük yanlışlar yapıyorlar. Bu işlerden size ekmek çıkmaz.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

İstanbul un içinden geçti pislik rüşvet yolsuzluk adam kayırma, sosyal medya üzerinden belediye yönetilirse böyle olur usulsüzlük yapılan şirketlerin çoğu reklam şirketleri algı ve trol ordusu ile belediye yönetildi bunu da en çok dile getiren kendi medya kalemleri

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Kulluk:

Siyasi hesaplaşma yada birilerinin rantı için NİYE CEZAYI HEP HALK ÇEKİYOOOOOOOOR. Parasını peşin ödüyor ve ne yazık ki yine en mağdur olan yine kendisi.Bu yapılan yada yaptırılan insan hak ve özgürlüğünün gaspıdır. Yazıklar olsun....

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Memleket hepten bitiyor...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

tüm parayı ekrem çelmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.